Fabio Lupo su Pioli: "Mi pare che i viola possano essere la soluzione ideale"

Fabio Lupo, ex direttore sportivo tra le altre di Sampdoria, Torino, Palermo, Venezia e SPAL, ha parlato a TMW. Queste le sue parole innanzitutto su Luciano Spalletti e la Nazionale: "Nelle sue dichiarazioni ho visto un uomo che sta soffrendo per l’evoluzione di questa storia. Si prenderà del tempo prima di tornare in pista. Ha bisogno di ritrovare entusiasmo e carica”.

Pioli potrebbe tornare alla Fiorentina.

“Mi sembra che la Fiorentina possa essere la soluzione giusta. Sul piano strettamente tecnico, al di là delle vicende fiscali e contrattuali, potrebbe essere l’allenatore ideale per i viola”.