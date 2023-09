FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Nel corso di un'intervista rilasciata a Milannews.it, Filippo Galli ha espresso il proprio parere su Luka Jovic: "Secondo me non è un ripiego. È un ragazzo giovane, che deve crescere, fare esperienza, ,ma è già molto abile tecnicamente. Per me ha tutte le carte in regola per ritagliarsi il suo spazio e far bene nel Milan".