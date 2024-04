F. CASINI, Si candida per Firenze: "Sono pronto"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Francesco Casini, sindaco uscente di Bagno a Ripoli, ha annunciato la sua candidatura per le elezioni amministrative che si terranno a Firenze l'8 e il 9 giugno: "In pista per Firenze! Dopo dieci anni da sindaco, sono pronto per una nuova sfida. Ho deciso di accettare la candidatura al Consiglio comunale di Firenze, alle elezioni amministrative dell’8 e del 9 giugno. Lo faccio al fianco di Stefania Saccardi, la nostra candidata sindaco, con cui condivido un percorso di lavoro lungo anni e questa volontà: fare bene, fare davvero, per Firenze! In questi anni come amministratore ho contribuito a rendere, sempre di più, Bagno a Ripoli una città da vivere, con nuove opportunità per i cittadini e per le aziende. Abbiamo dimostrato che quando c’è un traguardo da raggiungere nulla è impossibile se ci sono ascolto e determinazione. E non parlo solo del Viola Park, l’opera sicuramente più tangibile, di cui sono orgoglioso. Lo stesso impegno che, con il vostro sostegno, sento di poter dimostrare per Firenze, che ha bisogno di amministratori concreti, per passare finalmente dalle parole ai fatti: sicurezza, decoro e cura della città, una gestione sostenibile del turismo, infrastrutture e nuove povertà da affrontare, dovranno essere alcune delle priorità su cui intervenire! Io sono pronto a dare il massimo, come sempre fatto fino ad oggi, con la vostra fiducia e tanta passione per la nostra città. Il coraggio di fare bene, davvero. PER FIRENZE!".

Di seguito il post originale pubblicato da Casini sul proprio profilo Instagram: