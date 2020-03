EYSSERIC, Pazzo chi vuol riprendere. Tamponi? Zero

Intervistato dai suoi connazionali di Le Parisien, il centrocampista offensivo Valentin Eysseric, in prestito all'Hellas Verona dalla Fiorentina, parla degli aspetti legati all'emergenza Coronavirus in Italia: "Che scandalo pensare al calcio con delle vite in gioco. L'8 marzo non dovevamo giocare contro la Sampdoria, solo dopo abbiamo scoperto che molti di loro erano positivi. In questo momento ci alleniamo in casa, io ho la fortuna di avere un giardino ampio ma non è la stessa cosa. Nessuno ci ha mai fatto un tampone fino a qui, se lo facessero troverebbero almeno sei-sette asintomatici. Pazzesco. Ci dicevamo che era un'influenza... Io non so come qualcuno possa pensare di riprendere gli allenamenti: sono pazzi. Ci sono degli interessi economici in ballo, c'era la Lazio in corsa per lo Scudetto e il Napoli che stava rialzandosi, ma a un certo punto deve prevalere l'umanità. Ci sono vite umane in gioco".