EYSSERIC, Lesione al bicipite femorale per il francese

L'attesa sta per terminare: centoquattro giorni dopo l'ultima gara ufficiale, l'Hellas Verona si prepara a tornare in campo contro il Cagliari. Riprende dunque la rincorsa all'Europa, benché l'obiettivo dichiarato resti la salvezza, non ancora raggiunta aritmeticamente. Tra incognite e concorrenza agguerrita, rientrare tra le prime sette resta un sogno quasi proibito, ma mai come quest'anno è vivida la convinzione che un miracolo sportivo di tali dimensioni possa essere portato a compimento. Non sarà della partita il viola Valentin Eysseric: gli esami strumentali cui si è sottoposto il francese nella giornata di lunedì hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Tempi di recupero stimati in circa due settimane, ma sarà importante verificarne i progressi con cadenza quotidiana. Terapie per l'ex Nizza, così come per Udogie e Danzi: il primo sta ancora recuperando da una lesione muscolare, per il secondo - che sta gradualmente tornando a lavorare anche in palestra e sul campo, con leggere corse - prosegue il programma riabilitativo dopo l'intervento alla caviglia di febbraio.