Ex viola, Nico può lasciare la Juventus. Sportmediaset: "Rendimento sottotono"

Nicolas Gonzalez potrebbe già lasciare la Juventus. Secondo quanto riporta Sportmediaset, il rendimento sottotono dell'ex attaccante viola avrebbe spinto il club a valutare la sua cessione qualora dovessero arrivare offerte interessanti per il suo cartellino.

Gonzalez, che in passato ha vestito anche la maglia della Fiorentina, non è riuscito a replicare le aspettative riposte in lui al suo arrivo a Torino: per lui nella stagione appena conclusa 26 presenze e 3 gol in campionato, 6 in Champions e 1 rete e 3 gettoni durante il Mondiale per Club. Le sue prestazioni non hanno impressionato, e la Juventus ha preso la decisione di aprire alla sua partenza per ridisegnare il reparto offensivo.

Il club bianconero valuta il cartellino di Nico Gonzalez circa 25 milioni di euro. Una cifra importante che la Juventus spera di incassare per poter poi reinvestire sul mercato, cercando profili più funzionali al progetto tecnico. Le prossime settimane saranno cruciali per capire quali club si faranno avanti per l'argentino e se la Vecchia Signora riuscirà a piazzare un'uscita che sbloccherebbe ulteriori mosse in entrata.