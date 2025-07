Ad un passo dalla Fiorentina nel luglio scorso, Tessmann ora "chiama" la A

A fine luglio dello scorso anno era virtualmente un giocatore della Fiorentina, poi non se ne fece nulla (così come precedentemente con l'Inter) per colpa delle pretese degli agenti ed andò al Lione. Ora che l'Olympique per motivi fiscali è stato retrocesso in seconda divisione, il centrocampista ex Venezia Tanner Tessmann vorrebbe tornare in Italia. Tanner Tessmann potrebbe ritornare in Italia.

Come riporta Tuttomercatoweb per l'americano, oltre al Pisa, ci sono stati dei sondaggi da parte di Torino e Genoa per capire quale sarà la sua situazione. Molto dipenderà dal futuro del club (se verrà riammesso in Ligue1 visto che la nuova presidente ha annunciato battaglia), ma la sua valutazione è fra gli 8 e i 10 milioni.