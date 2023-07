EX VIOLA, Napoli e Lazio rivogliono Bernardeschi in A

FirenzeViola.it

Federico Bernardeschi, che ha lasciato l'Italia l'estate scorsa per trasferirsi al Toronto in MLS, vuole tornare in Italia. Non è un mistero infatti che nella testa dell'ex Juventus e Fiorentina ci sia il ritorno in Serie A, ma visto il suo ingaggio molto elevato oltreoceano non è facile trovare un accordo che potrebbe riportarlo nel nostro campionato.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW le nuove strade che potrebbero riportare Bernardeschi in Serie A riconducono al Napoli e alla Lazio, che con il passare del tempo potrebbero prendere in considerazione questa ipotesi a caccia di un'occasione, visto comunque che il giocatore dovrebbe essere disposto ad abbassarsi lo stipendio pur di tornare in Europa, precisamente in Serie A.