Ex viola, il Cholito Simeone va al Torino: visite mediche per l'argentino

Ex viola, il Cholito Simeone va al Torino: visite mediche per l'argentinoFirenzeViola.it
Oggi alle 13:39News
di Redazione FV
fonte ANSA

(ANSA) - TORINO, 07 AGO - Il Torino ha perfezionato l'acquisto di Giovanni Simeone, l'attaccante sarà un nuovo giocatore granata. Il Cholito è sbarcato sotto la Mole e si è diretto subito all'Istituto di Medicina dello Sport, nella pancia dello stadio Olimpico Grande Torino, per sottoporsi alle visite mediche. Successivamente firmerà il suo contratto con il club del presidente Urbano Cairo, poi si unirà ai nuovi compagni agli ordini del tecnico Marco Baroni. (ANSA).