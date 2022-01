L'ex difensore viola, Martin Caceres, saluterà il Cagliari in questa sessione di mercato. Destinazione? Spagna. Ma, come scrive TMW, nelle ultime ore la sistemazione più probabile è cambiata. Non più il Cadice, con cui era vicino un accordo, bensì il Levante. Il sorpasso si è consumato, il difensore uruguaiano adesso corre spedito verso Valencia.