EX VIOLA, Addio a Rossano Berti: era nello staff di Nicola

© foto di Federico De Luca

Lutto per il tecnico dell'Empoli per Davide Nicola, un uomo che con il dolore e i ricordi ha dovuto imparare a convivere dopo la tragica scomparsa del figlio 14enne avvenuta nel 2014. Oggi invece l'allenatore piange la scomparsa del preparatore dei portieri Rossano Berti, morto a 54 anni, che con Nicola ha condiviso in passato tante esperienze calcistiche (l'ultima con il Torino). "Buon viaggio, amico caro" ha scritto Nicola sul proprio profilo Instagram prima di ricordare nello stesso post la carriera del suo ex collaboratore: "Nato a Viareggio, classe ’69, inizia a giocare in Toscana, nella Tirrenia Ronchi.

Passa quindi alla Fiorentina e milita per diversi anni nel vivaio viola, prima di giocare nel Viareggio e chiudere la sua carriera da calciatore".