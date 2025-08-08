Ex obiettivi, Thauvin saluta l'Udinese e la Serie A. Passa al Lens a titolo definitivo
Florian Thauvin lascia la Serie A e l'Udinese a titolo definitivo. L'attaccante francese, sondato anche dalla Fiorentina all'inizio di questa sessione di mercato, torna in patria e andrà a vestire la casacca del Lens. Ecco l'annuncio del club friulano: "Dopo 73 presenze condite da 15 gol, Florian Thauvin lascia l’Udinese. L’attaccante francese si trasferisce a titolo definitivo al Lens.
Florian lascia il club dopo 2 stagione e mezza in cui ha compiuto un percorso importante che lo ha riportato ai vertici del calcio europeo ed alle porte della nazionale, ritrovandosi pienamente grazie all’ambiente di Udine tanto da diventare anche capitano nella passata stagione. Udinese Calcio augura a Florian le migliori fortune per il ritorno in Ligue 1, il ricordo di quanto fatto insieme rimarrà impresso. Merci Flo".
