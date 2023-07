EX OBIETTIVI, Taty Castellanos vicino alla Lazio: le cifre

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta Sky Sport, la Lazio è ad un passo dal vice-Immobile. La società biancoceleste ha raggiunto un accordo con Valentin Castellanos, attaccante argentino del New York City reduce dall'ultima esperienza in Liga al Girona. Potrebbe arrivare nelle prossime ore. Al New York City dovrebbero andare 15 milioni più bonus per il cartellino del classe 1998, per un totale di 20. Lo scorso anno anche la Fiorentina era interessata all'attaccante dopo l'addio di Vlahovic.