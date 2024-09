EX OBIETTIVI, Solet a Udine anticipa sostituzione Bijol

FirenzeViola.it

TMW scrive che per Omar Solet all'Udinese manca solo la firma sul contratto. Ieri il difensore era al Bluenergy Stadium di Udine per assistere alla partita di Coppa Italia, anche se è ancora da decidere quale sarà la sua destinazione, se i bianconeri oppure il Watford, sempre della famiglia Pozzo. Il suo futuro è probabilmente legato a quello che succederà a Jaka Bijol, difensore proprio dell'Udinese che in estate è stato messo nel mirino da diverse società italiane e non. Tra cui Fiorentina, Inter e Bologna.