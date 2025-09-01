Ufficiale

Ex obiettivi, sfuma Lindelof per la Fiorentina. L'ex United ha firmato con l'Aston Villa

Ex obiettivi, sfuma Lindelof per la Fiorentina. L'ex United ha firmato con l'Aston VillaFirenzeViola.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 14:35News
di Redazione FV

Sfuma definitivamente, anche se lo si era capito già ieri, l'obiettivo Victor Lindelof per la Fiorentina. Il club viola voleva prendere lo svedese attualmente svincolato per rafforzare la difesa di Pioli ma l'Aston Villa ha bruciato sul colpo la concorrenza, trovando l'intesa con l'ex United che da pochi minuti è ufficialmente un nuovo giocatore del club di Birmingham.

Ecco l'annuncio: