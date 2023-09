EX OBIETTIVI, Minacce di morte a Grabara post Champions

FirenzeViola.it

Il Copenaghen ha pareggiato 2-2 nella prima gara di Champions League contro il Galatasaray. Uno dei protagonisti del match è stato Kamil Grabara, portiere che era finito nel mirino anche della Fiorentina. Dopo il match, l'estremo difensore ha pubblicato un commento dispregiativo sulla squadra turca sui social ed ha ricevuto numerose minacce di morte.

Il polacco ha in seguito modificato il post, ma ormai era troppo tardi e ieri sua moglie ha pubblicato gli screenshoot dei messaggi che erano stati inviati a quello che da luglio 2024 sarà un giocatore del Wolfsburg, sbottando: "Questo non è normale. 300 messaggi e non riesco a contare quanti commenti. Non ci sono parole. In che mondo viviamo?".