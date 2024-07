EX OBIETTIVI, Le prime parole di Demme all'Hertha

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex centrocampista del Napoli Diego Demme, obiettivo dei viola nelle sessioni di mercato precedenti, si è presentato ai microfoni ufficiali del suo nuovo club: l'Hertha Berlino.

"Sono molto felice, eravamo in contatto con l’Hertha ormai da un po', un anno a dire il vero. Ho avuto buoni colloqui con i responsabili e mi hanno semplicemente convinto. Inoltre, dopo la nostra esperienza in Italia, noi come famiglia volevamo tornare in Germania. Penso che qui a Berlino e con un club così grande si possa ottenere molto, ed è per questo che ho deciso di intraprendere la strada con l'Hertha".