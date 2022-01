EX OBIETTIVI, Fatta per Conti: va alla Sampdoria

Andrea Conti potrebbe nuovamente lasciare il Milan: secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com sarebbe in fase di definizione il passaggio dell'esterno ex Atalanta alla Sampdoria. Prestito fino a fine stagione per un calciatore che, nonostante le numerose defezioni in casa rossonera, fatica a trovare spazio nelle rotazioni di Stefano Pioli. Blucerchiati che sembrano quindi aver superato l'Empoli nella corsa a Conti, ed azzurri che adesso potrebbero virare su Zortea. Dopo l'esperienza piuttosto fallimentare in prestito al Parma, nuova avventura lontano da Milano per Conti, calciatore che nelle precedenti sessioni di mercato era stato accostato con insistenza alla Fiorentina.