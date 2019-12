INDISCREZIONI DI FV IND. FV, CUTRONE PIACE: IL FUTURO SOLO DOPO NATALE La Fiorentina, in vista del mercato di riparazione, starebbe pensando concretamente a Patrick Cutrone. L'attaccante di proprietà del Wolverhampton, seguito dai viola già nel mercato estivo, non riesce a trovare spazio in Inghilterra e la Fiorentina... La Fiorentina, in vista del mercato di riparazione, starebbe pensando concretamente a Patrick Cutrone. L'attaccante di proprietà del Wolverhampton, seguito dai viola già nel mercato estivo, non riesce a trovare spazio in Inghilterra e la Fiorentina... NOTIZIE DI FV FV, PASSA ANCHE SU INSTAGRAM: SIAMO PIÙ DI 10MILA! Prosegue la nuova avventura di FirenzeViola.it su Instagram! Segui i nostri racconti sul noto social network tra immagini, video e contenuti esclusivi. Con lo stesso impegno con cui ogni giorno seguiamo il calcio e con la volontà di dare... Prosegue la nuova avventura di FirenzeViola.it su Instagram! Segui i nostri racconti sul noto social network tra immagini, video e contenuti esclusivi. Con lo stesso impegno con cui ogni giorno seguiamo il calcio e con la volontà di dare... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 20 Dicembre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi