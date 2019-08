Secondo quanto riportato da Il Mattino, in casa Napoli ci sarà solo una cessione per quel che riguarda la difesa. Per il quotidiano partenopeo infatti, solo Vlad Chiriches lascerà gli azzurri (oggi dovrebbe arrivare la firma con il Sassuolo) mentre Lorenzo Tonelli, obiettivo di mercato della Fiorentina, resterà a Napoli per completare il pacchetto arretrato a disposizione di Ancelotti.