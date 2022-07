Prima avventura in Europa per Valentin Castellanos, attaccante argentino 23enne noto anche con il soprannome di "Taty" e accostato in passato anche alla Fiorentina, che lascia gli States e New York City. Ufficiale il suo ingaggio in prestito per la prossima stagione da parte del Girona, che annuncia orgogliosamente l'arrivo in Liga del capocannoniere della MLS.