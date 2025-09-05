Ufficiale Ex obiettivi, Bennacer finisce in Croazia. Passa alla Dinamo Zagabria in prestito

vedi letture

Ismael Bennacer in Croazia, è un nuovo giocatore della Dinamo Zagabria. La mattina di oggi ha portato in dote il passaggio del centrocampista del Milan, cercato anche dalla Fiorentina nel corso del mercato estivo, nella capitale croata in prestito annuale con opzione di riscatto. L'algerino era finito ai margini del progetto rossonero e aveva anche rifiutato l'addio in direzione Trabzonspor, adesso ripartirà dalla Croazia.

Questa la nota pubblicata sui canali ufficiali della Dinamo:

"Siamo lieti di annunciare che il centrocampista dell'AC Milan e nazionale algerino Ismael Bennacer andrà a rinforzare la GNK Dinamo!

Dinamo e Milan hanno raggiunto un accordo per un prestito annuale con opzione di riscatto. Bennacer arriverà a Zagabria, dove si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare ufficialmente il contratto".