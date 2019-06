EX OBIETTIVI, Benito vicino al Bordeaux di Sousa

Nello scorso gennaio si era parlato di Loris Benito, terzino di proprietà dello Young Boys, come papabile nome per la Fiorentina, visto e considerato che il calciatore classe '92 si svincola a costo zero, con la naturale scadenza del contratto, dalla società elvetica. Ma secondo quanto riferiscono numerose testate francesi, il laterale di difesa avrebbe già trovato un accordo con il Bordeaux, dove sarà allenato da un ex viola quale Paulo Sousa.