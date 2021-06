EX DS SION, Ecco come è nato Gattuso-tecnico

Marco Degennaro lanciò Gattuso come allenatore del Sion, essendone stato il ds fino a qualche giorno fa: "Fu una stagione particolare, iniziammo bene poi le cose non ci andarono bene e cambiammo tre allenatori, dopo Vitor Munoz il presideente pensò a Gattuso. Inizialmente Rino non vedeva così bene il doppio ruolo in un campionato di una discreta importanza ma arrivammo a convincerlo e così prese in mano la squadra, come un leader naturale. Non si possono scindere le due cose, di uomo e allenatore. Ha infatti dei valori importanti, uomo vero, di spessore e per me è stato determinante fare un percorso con lui, al di là di quello che ha fatto in panchina perciò lo seguo a prescindere dal progetto perché lui ci mette la faccia e crea gruppi coesi a sua immagine e somiglianza. Modulo? Potendo scegliere anche i giocatori si cercherà di allestire la squadra con uno dei suoi moduli più utilizzati, il 4-2-3-1 e 4-3-3. Difesa a quattro potrebbe essere la base per la Fiorentina. Di cosa ha bisogno di più nella squadra? In mezzo al campo, essendo stato un leader del centrocampo. L'attaccante la Fiorentina già ce l'ha e lui ha tutti gli attributi per tenerla e così con la dirigenza andrà a prendere un uomo dietro e uno a centrocampo"