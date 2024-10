EX ALL. BOVE, Per lui gara speciale ma azzererà tutto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La sfida di questa sera tra Fiorentina e Roma sarà sicuramente un match particolare per Edoardo Bove. Il centrocampista gigliato, oltre ad essere un ex giallorosso, è cresciuto nel settore giovanile capitolino ed è tifoso della Roma. In vista della sfida del Franchi, ha parlato al Corriere dello Sport l'ex allenatore del mediano classe 2002 nel settore giovanile della Roma Fabrizio Piccareta, attuale vice di Di Biagio nell'Arabia Saudita Under 23. Queste le sue dichiarazioni: "Sento spesso Edoardo, per me è un ragazzo e un calciatore speciale. Non so cosa proverà stasera, di certo non avrà sentimenti di rivalsa verso il suo vecchio club ma sarà una gara particolare.

Lo sento spesso. So come è fatto e di sicuro sarà una partita speciale, poi quando l'arbitro fischierà lui azzererà tutto e di certo non tirerà indietro la gamba. Addio alla Roma? Sono scelte tecniche, Edoardo ha capito. Era il centrocampista ideale per Mourinho mentre De Rossi cercava altro lì in mezzo. Non mi stupisce neanche la sua evoluzione in campo, in posizione più avanzata può fare bene perché ha il senso dell'inserimento, con me in un anno fece 13 gol".