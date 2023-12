EVERTON, Presentato ricorso per la penalizzazione

FirenzeViola.it

Come riportato dal portale TMW , l'Everton ha ufficializzato, attraverso i propri canali ufficiali, la decisione di presentare ricorso al collegio giudicante della Premier League contro la penalizzazione di dieci punti in classifica che gli era stata comminata nei giorni scorsi a causa di una serie di violazioni alle regole dei Fairplay Finanziario del massimo campionato inglese. Adesso verrà nominata una commissione d'appello per esaminare il caso.