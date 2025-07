Chi in Conference tra Crystal Palace e Nottingham? L'11 agosto la decisione

Mancano cinque giorni all'estrazione del tabellone dei playoff di Conference League ma c'è ancora un grosso punto interrogativo sulla prossima edizione. Il 4 agosto la Fiorentina conoscerà l'accoppiamento da cui uscirà il nome dell'avversaria nel doppio turno andata-ritorno fissato per il 21 e 28 agosto prossimi. Tra le squadre che entreranno in gioco come i viola solo nell'ultimo turno preliminare anche il club di Premier League, su cui c'è ancora incertezza. Perché sul campo la qualificazione se l'è conquistata il Nottingham Forest di Nikola Milenkovic, settimo nell'ultmo campionato inglese. I reds sono però stati promossi momentaneamente in Europa League a causa della regola Uefa che vieta a due società che hanno gli stessi proprietari di disputare la stessa competizione, regola che ha colpito il Crystal Place di cui è co-proprietario John Textor, che possiede anche parte dell'Olympique Lione, altro club qualificato all'Europa League. Le eagles hanno fatto però ricorso contro la decisione della Uefa. Il prossimo step sarà l'8 agosto, come comunicato dal Tas:

Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) conferma che l'udienza in presenza per il caso Crystal Palace contro UEFA, Nottingham Forest Football Club e Olympique Lyonnais è prevista per l'8 agosto 2025. L'udienza si terrà a porte chiuse presso la sede del TAS a Losanna, in Svizzera. Nessuna decisione verrà emessa l'8 agosto. Si prevede che una decisione operativa (senza motivazioni) verrà emessa l'11 agosto 2025.

Il 4 agosto quindi, al momento dei sorteggi, ci sarà ancora una X sulla squadra inglese.