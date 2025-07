Fiorentina U18, parla mister Capparella: "Ogni ragazzo in prima squadra è una soddisfazione"

Marco Capparella, allenatore della Fiorentina U18, ha parlato ai canali ufficiali viola durante il ritiro dei suoi al Viola Park. “Questo è il mio sesto anno a Firenze. Sono stati, prima di questo, cinque anni stupendi con i 2006 e con i 2007, e che adesso faranno parte della Primavera, è una grande soddisfazione. Sarebbe bello vedere anche qualcuno esordire in Prima Squadra. Abbiamo fatto un inizio di stagione molto difficile, complicato, avevamo molti infortunati. Ci siamo ripresi poi nel girone di ritorno, dove i ragazzi sono cresciuti tanto, andandoci a giocare anche una finale al Torneo di Viareggio, oltre ad un ottimo finale di Campionato. Sono veramente soddisfatto“.

E sugli obiettivi di squadra: "La cosa più importante per noi è la crescita di tutti i ragazzi, la società vuole questo perché ogni ragazzo che sale in Prima Squadra è una soddisfazione per la famiglia Fiorentina e per tutta Firenze. Lavoreremo sodo per questo, poi è normale che qualcuno possa avere delle lacune, ma cercheremo di sopperire. Questi ragazzi giocano il gioco più bello del mondo, sono contento di allenarli“.