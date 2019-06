EUROPEO U21, Milenkovic titolare contro la Germania

Scenderanno in campo tra alcuni minuti Germania e Serbia, sfida valida per il secondo turno dell'Europeo Under 21 girone che comprende anche Danimarca e Austria. Tra le fila dei serbi anche il viola Milenkovic che partirà titolare. La Serbia, a zero punti, deve vincere per poter ambire ancora al passaggio del turno.

GERMANIA (4-3-3): Nubel; Klostermann, Tah, Baumgartl, Henrichs; Neuhaus, Dahoud, Eggestein; Richter, Waldschmidt, Oztunali. Ct: Kuntz.

SERBIA (4-3-3): Radunovic; Gajic, Milenkovic, Babic, Bogosavac; Pantic, Racic, Lukic; Zivkovic, Jovic, Radonjic. Ct: Djorovic.