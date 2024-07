EUROPEI U19, Per l'Italia ko indolore. 69' per Harder

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sconfitta indolore per l'Italia Under 19 agli Europei. Nonostante il ko per 3-2 con l'Ucraina infatti gli azzurrini approdano in semifinale. La gara, in cui ha trovato spazio anche il viola Harder per 69 minuti, ha avuto diversi ribaltamenti di fronte. Dopo il vantaggio ucraino già al 7' con Synchuk, l'Italia pareggia con Ebone al 34' e nella ripresa, al 52' sigla il sorpasso con Romano. Ma la gioia dura poco perché dopo due minuti l'Ucraina riagganciava gli azzurrini sul 2-2 con Krevsun.

Al 73' il patatrac: Corradi tocca Matkevych, causando rigore e rimediando il secondo giallo che gli costa l'espulsione e dal dischetto Ponomarenko sigla il definitivo 3-2. Ma nessun dramma perché l'Italia era già certa del primo posto con 6 punti, Ucraina sale al secondo posto con 5.