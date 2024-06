EUROPEI, Inghilterra-Slovenia 0-0 ma passano entrambe

FirenzeViola.it

© foto di Image Sport

Una partita senza particolari emozioni quella tra Inghilterra e Slovenia. Termina con uno 0-0 che regala il primo posto nel gruppo C ahli inglese. La Slovenia di Ilicic chiude al terzo posto per peggior ranking rispetto alla Danimarca ma è qualificata. Nella gara, per l'Inghilterra ci provano Rice e Kane, un gol annullato (per fuorigioco di Foden) a Saka. La Slovenia ci prova con Sesko ma il risultato resta in parità