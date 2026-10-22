Europa e Conference, stasera Bournemouth-Milan e Ajax-Atalanta: le formazioni
Dopo la Juventus, scendono in campo questa sera altre due formazioni italiane impegnate in Europa e Conference League alle ore 21. Il Milan affronterà in trasferta gli inglesi del Bournemouth mentre l'Atalanta (in Conference) sarà di scena in Olanda contro l'Ajax. Ecco le formazioni ufficiali delle due partite, trasmessa in diretta su Sky:
BOURNEMOUTH (4-4-2): Di Gregorio; Diakité, Hill, Silva, Truffert; Tavernier, Adams, Christie, Doak; Kluivert, Evanilson. All. Rose.
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Moreira, Musah, Jashari, Loftus-Cheek; Hutchinson; Cisse. All. Amorim.
AJAX (4-3-3): Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Amrabat, Klaassen, Mokio; Brandt, Leonardo, Gloukh. All. Michel.
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obric, Zappacosta; Gaetano, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Sarri.
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