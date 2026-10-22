Juventus, solo un pari col Rennes: Woltemade evita il ko, annullato il 3-2

Juventus, solo un pari col Rennes: Woltemade evita il ko, annullato il 3-2FirenzeViola.it
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Ieri alle 20:40News
di Redazione FV

La Juventus pareggia 2-2 allo Stadium contro il Rennes nella terza giornata della fase campionato di Europa League. I bianconeri, schierati da Spalletti con il 3-5-2, passano al 5’ con Celik su assist di Woltemade, ma vengono raggiunti da Al-Taamari e superati prima dell’intervallo da un rigore di Dia, concesso per un fallo di mano di Douglas Luiz.

Nella ripresa la Juve trova il pari al 67’: Nico Gonzalez si procura un rigore che Woltemade trasforma. Nel finale Lucumi firma il possibile 3-2, annullato però per fuorigioco. Si interrompe così la serie di vittorie europee dei bianconeri, che restano imbattuti.