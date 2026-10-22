Europa League, alle 18.45 c'è Juventus-Rennes: le formazioni ufficiali

Alle ore 18:45 la Juventus ospita lo Stade Rennais per la partita valida per la 3^ giornata di Fase Campionato dell'Europa League 2026/27, in cui i bianconeri di Spalletti al momento corrono a punteggio pieno, avendo vinto entrambe le partite fino a qui disputate, contro NEC e Celta Vigo. Le scelte di Spalletti e Haise Confermato il cambio di rotta della Juve, Spalletti ha deciso di dare retta al suggerimento del suo spogliatoio e vara il 3-5-2 con i due attaccanti Kolo Muani e Woltemade che agiscono in coppia là davanti. Chance per Gatti e Kelly in difesa, Douglas Luiz farà da play. Di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Rennes.

JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Kelly; Celik, McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Woltemade, Kolo Muani. A disposizione: Pinsoglio, Neto, Boga, Kalulu, Alajbegovic, Lucumi, Sarr, Gonzalez, Cabal, Merola. Allenatore: Luciano Spalletti.

RENNES: Samba, Cresswell, Al-Taamari, Reynolds, Nagida, Rangier, Dia, Rouault, Thomasson, Camara, Ait Boudlal. A disposizione: Lemaitre, Belazzoug, Oliveira, Cisse, Blas, Mayenda, Szymanski, Merlin, Do Marcolino, Nordin, Soumare, Frankowski. Allenatore: Franck Haise.