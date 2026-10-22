Atalanta, crollo nel finale ad Amsterdam: l’Ajax vince 2-0 in Conference

Atalanta, crollo nel finale ad Amsterdam: l’Ajax vince 2-0 in ConferenceFirenzeViola.it
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Ieri alle 23:00News
di Redazione FV

L’Atalanta cade alla Johan Cruijff Arena: l’Ajax si impone meritatamente per 2-0, decidendo la sfida con Arokodare all’87’ e il classe 2009 Ouazane al 92’. La squadra di Sarri soffre a lungo il possesso e la pressione degli olandesi, restando in partita grazie alle numerose parate di Carnesecchi e al palo colpito da Rosa in avvio.

Poche le occasioni nerazzurre: la migliore al 59’, quando Scamacca trova l’opposizione di un difensore e Kristensen spreca la ribattuta. Nel finale i due subentrati dell’Ajax firmano il successo, con Arokodare, ex obiettivo della Fiorentina, ad aprire le marcature.