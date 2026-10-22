Favasuli vittima di tentata estorsione: inibiti gli ex calciatori Simone Pepe e Beppe Sculli

Diciotto mesi di inibizione e 20.000 euro di ammenda per Simone Pepe, Giuseppe Sculli e l'avvocato Alessandro Buccieri, socio di minoranza della società SP Management. È la decisione del Tribunale Federale Nazionale, che ha sanzionato i tre per aver svolto attività di agenti sportivi senza la necessaria abilitazione, occupandosi di trattative economiche e della stipula di contratti. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la vicenda si intreccia con un'indagine della Procura di Roma, che ipotizza anche il deposito di contratti con firme false.

Tra i calciatori coinvolti nella vicenda figurano Costantino Favasuli, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e attualmente al Napoli, e Davide Bettella. Secondo l'ipotesi investigativa, dopo la decisione dei due di interrompere il rapporto professionale, sarebbe stato richiesto loro il pagamento di penali da centinaia di migliaia di euro per il recesso anticipato dai mandati. Per questa vicenda, Pepe e Sculli risultano indagati penalmente per esercizio abusivo della professione e tentata estorsione.