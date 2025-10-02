Europa League, il programma di oggi, con Roma e Bologna impegnate di pomeriggio
Alle 18.45 inizia la seconda giornata di Europa League che vede impegnate nella fase campionato anche le italiane Roma, prossima avversaria della Fiorentina domenica, e Bologna entrambe in casa alle 18.45 rispettivamente contro Lille e Friburgo. Ecco tutto il programma:
Anticipi pomeridiani (18:45 CET)
Roma - Lille
Fenerbahçe - Nice
Viktoria Plzeň - Malmö
Celtic - Braga
Ludogorets - Real Betis
FCSB - Young Boys
Bologna - Freiburg
Panathinaikos - Go Ahead Eagles
Brann - Utrecht
Posticipi serali (21:00 CET)
Porto - Crvena Zvezda
Feyenoord - Aston Villa
Lyon - Salzburg
Maccabi Tel-Aviv - GNK Dinamo
Basel - Stuttgart
Nottingham Forest - Midtjylland
Sturm Graz - Rangers
Celta - PAOK
Genk - Ferencváros
