Europa League, il programma di oggi, con Roma e Bologna impegnate di pomeriggio

Oggi alle 17:33News
di Redazione FV

Alle 18.45 inizia la seconda giornata di Europa League che vede impegnate nella fase campionato anche le italiane Roma, prossima avversaria della Fiorentina domenica, e Bologna entrambe in casa alle 18.45 rispettivamente contro Lille e Friburgo. Ecco tutto il programma:

Anticipi pomeridiani (18:45 CET)
Roma - Lille
Fenerbahçe - Nice
Viktoria Plzeň - Malmö 
Celtic - Braga
Ludogorets - Real Betis
FCSB - Young Boys 
Bologna - Freiburg
Panathinaikos - Go Ahead Eagles
Brann - Utrecht

Posticipi serali (21:00 CET)
Porto - Crvena Zvezda
Feyenoord - Aston Villa
Lyon - Salzburg
Maccabi Tel-Aviv - GNK Dinamo
Basel - Stuttgart
Nottingham Forest - Midtjylland
Sturm Graz - Rangers
Celta - PAOK
Genk - Ferencváros