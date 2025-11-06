RFV Giorgetti commenta il Ko di Mainz: "Ho visto errori senza senso. Vanoli per evitare la B"

Nel post-partita di Mainz-Fiorentina parola ad Angelo Giorgetti. Ospite su Radio FirenzeViola il giornalista ha parlato così: "La Fiorentina ha mostrato ancora una volta tanta fragilità e delle distrazioni incredibili nei passaggi e nelle marcature. Come marca la Fiorentina non lo so davvero, sul primo gol male Pongracic, sul secondo non ho idea di cosa facesse Comuzzo. Nei momenti importanti la Fiorentina si perde, ci sono blackout preoccupanti che portano la squadra a contatto con le sue debolezze. Spero che Vanoli intervenga su questo, nella settimana dei tre allenatori la speranza è questa, perché quest'anno non è buia, è peggio. La metafora del gatto nero è giusta perché gira tutto male.

Se noi riguardiamo la partita ci sono state così tante palle perse in modo stupido che c'è da chiedersi come si fanno a fare certe cose a quei livelli. Poi tanti errori anche sotto porta. Dal mio punto di vista non riesco a capire cosa è questa squadra. Bisogna sperare che la scelta sia quella giusta perché c'è da evitare la Serie B. Cambio modulo? In rosa non ci sono esterni difensivi per giocare a quattro e ci sono tanti marcatori. Poi si può giocare come si vuole, ma se si commettono errori così clamorosi salta tutto.

A me piacerebbe vedere qualcuno parlare dopo la partita, qualcuno della società. Un direttore sportivo che annuncia che vuole dimettersi e che ha sbagliato tutto, poi lo fa prima di una partita importantissima, pensate come si saranno sentiti i calciatori che lui ha preso".

E sui peggiori e i migliori in campo nella sconfitta per 2-1 in Germania, Giorgetti risponde: "Pongracic è stato protagonista di un paio di sviste clamorose. Proviamo poi a trovare qualcosa di positivo: Fazzini non mi è dispiaciuto, ci ha messo gamba e ha corso tantissimo. Martinelli poi mi è piaciuto soprattutto coi piedi, molto abile a cercare soluzioni. Quando una squadra però si accartoccia così significa che il malato non è grave, è gravissimo. Anche in caso di vittoria ma con una prestazione così le considerazioni sarebbero state le stesse. La svolta ci deve essere col Genoa".