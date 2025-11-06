FirenzeViola
Vanoli-Fiorentina, tutto fatto: il tecnico atteso domani al Viola Park
Paolo Vanoli-Fiorentina, ci siamo. Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Niccolò Ceccarini su Radio FirenzeViola, che parla di accordo totale raggiunto tra le parti. L'ufficialità dovrebbe arrivare nella giornata di domani, dopo che oggi il tecnico ha trovato l'intesa con il Torino per la risoluzione del contratto che lo legava ancora ai granata. Domani mattina Vanoli atteso al Viola Park, dove dovrebbe dirigere l'allenamento del pomeriggio. Per lui pronto un contratto di otto mesi con opzione per la seconda stagione.
