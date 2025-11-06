Sohm (SkySport): "Fa male perdere così, quando ci pressano andiamo in difficoltà"
FirenzeViola.it
Intervenuto a SkySport nel post-partita di Mainz-Fiorentina, Simon Sohm, autore della rete del momentaneo 1-0 (primo centro con la sua nuova squadra), commenta così la prima sconfitta in Europa dei viola: "Fa male perdere così. Anche se abbiamo giocato meglio torniamo a casa delusi, è un momento difficile per noi. Non so se abbiamo paura, ma quando l'avversario aumenta la pressione per noi diventa difficile giocare".
Pubblicità
Primo Piano
Le più lette
2 La madre di ogni errore: fare calcio ignorandone ogni minima regola. Adesso o Rocco vende o rilancia allestendo un club adeguato
Copertina
FirenzeViolaMainz-Fiorentina 2-1, le pagelle: Sohm il migliore, Martinelli ok, la difesa fa acqua, le punte sprecano
Stefano PrizioLa madre di ogni errore: fare calcio ignorandone ogni minima regola. Adesso o Rocco vende o rilancia allestendo un club adeguato
Tommaso LoretoLa situazione resta complicata ma con questo spogliatoio perché non pensare a De Rossi?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com