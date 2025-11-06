Sohm (SkySport): "Fa male perdere così, quando ci pressano andiamo in difficoltà"

Intervenuto a SkySport nel post-partita di Mainz-Fiorentina, Simon Sohm, autore della rete del momentaneo 1-0 (primo centro con la sua nuova squadra), commenta così la prima sconfitta in Europa dei viola: "Fa male perdere così. Anche se abbiamo giocato meglio torniamo a casa delusi, è un momento difficile per noi. Non so se abbiamo paura, ma quando l'avversario aumenta la pressione per noi diventa difficile giocare".