EURO2024, Le formazioni ufficiali di Francia-Belgio

FirenzeViola.it

© foto di José Maria Diaz Acosta

Terza giornata di ottavi di finale in Germania. Alle 18:00 alla Dusseldorf Arena di Dusseldorf si giocheranno il passaggio del turno Francia e Belgio. Belgi e transalpini che si sono qualificati entrambi per secondi nel loro girone, gruppo D per Les Bleus e gruppo E per i Diavoli Rossi. Chi vincerà sfiderà ai quarti di finale venerdì 5 luglio la vincente di Portogallo-Slovenia che si giocherà questa sera alle 21:00. Per la Francia in campo i milanisti Maignan e Theo Hernandez, l'interista Thouram e lom juventino Rabiot. Tra gli "italiani" in campo nella nazionale belga solo Romelu Lukaku. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

FRANCIA(4-3-3): Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Kante, Rabiot; Griezmann, Mbappe, Thuram. Ct. Deschamps.

BELGIO(4-3-2-1): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana, Mangala; Doku, De Bruyne; Lukaku. Ct. Tedesco.