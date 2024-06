EURO2024, Il Portogallo vince 2-1 con la R. Ceca. Barak...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Portogallo vince 2-1 a Lipsia contro la Repubblica Ceca nella prima giornata del Gruppo F dell'Europeo. A segno Provod al 62', mentre i lusitani hanno acciuffato il pari con l'autogol di Hranec al 69' e vincono grazie alla rete al 91' di Francisco Conceiçao. Per quanto riguarda il viola Antonin Barak, invece, è entrato al 79' al posto dell'autore del gol Lukas Provod. Il centrocampista è entrato bene in partita, non riuscendo però ad evitare la sconfitta della sua Repubblica Ceca.