EURO 24, L'Olanda la ribalta: è semifinale. Montella out

L'Olanda rimonta e vince sulla Turchia, strappando in sei minuti la qualificazione alla semifinale. Montella, ultimo portacolori dell'Italia in questo Europeo, esce così dalla competizione, ma tra gli applausi. Tanto il rammarico per l'ex viola viola visto che la sua Turchia aveva sbloccato con merito la gara al 35' con Akaydin. Nella ripresa sembra in grado di gestire il risultato ma l'Olanda al 70' si scatena e pareggia con De Vrij; la Turchia accusa il colpo e al 76' subisce anche il gol di Gakpo. Inutile il disperato assedio finale dopo l'ingresso di Celik, con paratona finale Verbruggen su Kilicsoy. L'Olanda torna dunque in una semifinale europea, dove affronterò l'Inghilterra, dopo 20 anni mentre il sogno della Turchia si ferma ai quarti pur uscendo a testa altissima e al termine di una partita emozionante.

IL QUADRO DELLE SEMIFINALI

Spagna-Francia 10 luglio ore 21

Olanda-Inghilterra 11 luglio ore 21