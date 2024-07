EURO 24, L'Inghilterra passa ai rigori, Svizzera fuori

FirenzeViola.it

L'Inghilterra esulta ai rigori. Decisivo l'errore dal dischetto del primo rigorista elvetico, Akanji, che costa l'eliminazione della Svizzera. La partita, supplementari compresi, si era svolta sul filo dell'equilibrio con la Svizzera che sblocca al 75' con il gol di Embolo ma poi non sa gestire il vantaggio e già all'81' l'Inghilterra, grazie anche a Southgate che mette in campo forze fresche, pareggia con un gran rasoterra dal limite di Saka. Dopo l'1-1 anche dopo i supplementari si va ai rigori con la Svizzera fuori per un solo rigore mentre per l'Inghilterra il sogno europeo prosegue in semifinale.