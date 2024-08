ESUBERI, Per Brekalo si valuta il prestito. Sabiri-Arabia?

FirenzeViola.it

La Nazione si sofferma sul tema degli esuberi. A iniziare da Brekalo, che in Serie A vanta diversi estimatori come Empoli, Monza e Venezia. Per valutare il prestito si potrebbe andare anche alla prossima settimana. Stesso discorso per Infantino, che sembra fuori dai piani di Palladino. E pure per Christensen, destinato ad andarsene dopo il rinnovo di Terracciano e l’arrivo di De Gea. Anche Sabiri andrà piazzato, ma in Italia non sembra esserci nessuno interessato: potrebbe tornare in Arabia anche dopo la scadenza del 30 agosto (il mercato arabo chiude addirittura il 6 ottobre).