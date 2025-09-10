Eriksen riparte dalla Bundesliga. Ha firmato col Wolfsburg: "Non vedo l'ora"

vedi letture

Ufficiale, la nuova avventura professionale di Christian Eriksen (33 anni) è la Bundesliga, campionato che disputerà per la prima volta nella sua carriera, e nello specifico la realtà del Wolfsburg, con cui il centrocampista danese ha firmato un contratto di durata biennale e in scadenza il 30 giugno del 2027.

Sui canali ufficiali del Wolfsburg sono state pubblicate anche le primissime parole dello stesso Eriksen subito dopo la firma del contratto: "Per me, il VfL Wolfsburg è la mia prima tappa in Bundesliga: non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura. Sono convinto che insieme possiamo fare la differenza. I colloqui con la dirigenza sono stati molto positivi. Ho subito percepito che Paul Simonis aveva le idee chiare per la squadra e anche per me. Il fatto che la squadra includa molti volti noti della nazionale danese la rende particolarmente attraente per me", ha dichiarato Eriksen".

Con questo breve testo introduttivo del comunicato, invece, il Wolfsburg aveva reso noto di aver messo sotto contratto lo svincolato Eriksen: "Il VfL Wolfsburg ha ingaggiato il nazionale danese Christian Eriksen. Il centrocampista centrale 33enne era senza squadra dopo la scadenza estiva del suo contratto con il Manchester United e ha firmato un contratto con il Wolfsburg fino al 2027. Indosserà la maglia numero 24 per i biancoverdi".