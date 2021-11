EMPOLI-ACF, I numeri del derby di sabato

Come di consueto la Lega Serie A rende note le statistiche sul prossimo turno di campionato: ecco alcune curiosità sul match di sabato pomeriggio tra Empoli e Fiorentina:

L’Empoli ha vinto tre delle ultime cinque sfide di Serie A TIM contro la Fiorentina (2P), un successo in più di quelli ottenuti nei precedenti 17 incontri con i viola (7N, 8P). La Fiorentina non pareggia in casa dell’Empoli dal dicembre 2005 in Serie A TIM: da allora il bilancio recita quattro successi esterni e due interni. Nelle ultime tre stagioni in cui la Fiorentina ha accumulato più di 20 punti nelle prime 13 partite di campionato, ha sempre poi chiuso il torneo nelle prime cinque posizioni della classifica finale (28 punti nel 2015/16, 24 nel 2013/14, 27 nel 2012/13). L’Empoli ha ottenuto quattro punti nelle prime sette partite casalinghe di questo campionato: si tratta della peggior partenza in Serie A TIM per la squadra toscana, il cui peggior risultato dopo otto gare interne è rappresentato dai cinque punti del 2016/17.

La Fiorentina ha perso le ultime tre trasferte di Serie A TIM, tutte con il punteggio di 1-0, e non arriva a quattro sconfitte esterne di fila in una singola stagione dal febbraio 2013. La Fiorentina vanta la miglior difesa del campionato nei primi tempi (solo tre gol subiti, come il Torino) e la miglior difesa nei primi 30 minuti di gioco (un gol incassato): la Viola infatti ha subito l’82% dei gol in questa Serie A TIM nella ripresa (record negativo in %), inclusi tutti gli ultimi cinque. L’Empoli è, al pari della Sampdoria, una delle due squadre di questo campionato che ha subito più tiri in seguito a un recupero offensivo avversario (24): i toscani hanno subito un gol contro l'Hellas Verona nell’ultimo turno proprio in seguito a questo tipo di azione.

Patrick Cutrone ha segnato due gol in quattro sfide di Serie A TIM contro la Fiorentina, contro nessuna squadra ha fatto meglio; l’attaccante dell’Empoli è un ex della partita, avendo disputato 30 partite di campionato con i viola tra il 2019 e il 2021, condite da quattro reti. Dusan Vlahovic ha segnato 27 gol in 37 partite nel 2021 in Serie A TIM, almeno sei in più che qualsiasi altro giocatore: nei maggiori cinque campionati europei ha fatto meglio solo Robert Lewandowski (38 reti) in questo anno solare. L’Empoli è la squadra con cui Riccardo Saponara ha giocato più partite (68) e segnato più gol (14) in Serie A TIM - nelle sue due sfide contro la sua ex squadra ha fornito un assist vincente, nel dicembre 2018 con la maglia della Sampdoria