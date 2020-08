EMPEREUR, Sondaggio viola per il difensore. L'Hellas...

Alan Empereur è tra i difensori confermati dall'allenatore dell'Hellas Verona Ivan Juric in vista della prossima stagione. Il club gialloblù, dopo averlo lanciato con continuità nell'ultima parte di stagione, considera il calciatore brasiliano un pilastro per la prossima stagione. Tuttavia, c'è da registrare un sondaggio della Fiorentina nelle ultime ore. Empereur è cresciuto nel settore giovanile viola e quindi non occuperebbe slot in lista in vista della prossima stagione. Inoltre, è un difensore mancino, profilo che la società grigliata sta cercando sul mercato. Classe '94, Empereur ha un contratto con l'Hellas Verona valido fino a giugno 2021.