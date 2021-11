EMP-FIO, Al Var ci sarà Mazzoleni e non Giacomelli

Ennesimo cambio dell'ultim'ora nella squadra arbitrale che oggi dirigerà la partita tra Empoli e Fiorentina: come comunicato dalla società azzurra, rispetto a quanto precedentemente comunicato, il Var della sfida di oggi sarà Paolo Mazzoleni e non Piero Giacomelli. L'Avar - come già detto - sarà invece Marco Di Bello di Brindisi e non Fabiano Preti.

