Ufficiale Elmas è di nuovo un giocatore del Napoli: il comunicato del club azzurro

Dopo due stagioni, Eljif Elmas torna ufficialmente al Napoli. Ad annunciarlo è il club azzurro, con il seguente comunicato: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito, in prestito con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Eljif Elmas dal RasenBallsport Leipzig.

Nato il 24 settembre 1999, il calciatore macedone è cresciuto nelle giovanili del Rabotnički e della Stella Rossa. Dopo l'esperienza al Fenerbahçe, Eljif approda al Napoli nel luglio 2019, disputando 189 partite e segnando 19 gol in tutte le competizioni, contribuendo alla vittoria di una Coppa Italia e dello scudetto nel 2023. Torna a indossare la maglia azzurra dopo aver giocato con Lipsia e Torino. Bentornato, Eljif!". Elmas, che negli ultimi sei mesi aveva giocato in prestito al Torino, rimane quindi in Serie A e andrà ad arricchire una rosa già ricca di alternative per la squadra di Antonio Conte. Ricordiamo che la prossima avversaria del Napoli, alla ripresa del campionato, sarà la Fiorentina (sfida in programma sabato 13 settembre al Franchi).